Начался прием заявлений на участие в дополнительном периоде ЕГЭ

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Глава ведомства пояснила, что в дополнительный период проводятся экзамены только по обязательным предметам (русскому языку и математике). Сдать их могут выпускники текущего года, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие неудовлетворительные оценки более чем по одному обязательному предмету, а также получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов на ЕГЭ в дополнительные сроки. Кроме того, к сдаче ЕГЭ в дополнительный период допускаются выпускники текущего года, удаленные с экзаменов за нарушение порядка. Выпускники прошлых лет и выпускники 2017 года, получившие аттестат о среднем общем образовании, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

По словам Валентины Перегудовой, подать заявление на участие в дополнительном периоде ЕГЭ выпускники могут в своей образовательной организации, либо, если сделать это там по уважительной причине невозможно, в региональном центре обработки информации и мониторинга по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 75 а. В заявлении необходимо указать выбранные для сдачи обязательные предметы. Заявление подается лично выпускником или его родителями на основании документа, удостоверяющего личность, либо уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность и оформленной в установленном порядке доверенности.

«На время дополнительного периода ЕГЭ в Иркутской области будут задействованы два пункта проведения экзамена — на базе регионального центра обработки информации и в школе № 14 города Иркутска. Оба ППЭ оборудованы металлоискателями, системами видеонаблюдения, в них реализуются технологии печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед началом экзамена. В регионе будет работать ситуационный центр, где общественные наблюдатели смогут следить за соблюдением процедуры проведения экзамена в режиме онлайн», — отметила Валентина Перегудова.

Напомним, основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая по 1 июля. Всего на участие в нем в Приангарье было подано 13 тыс. 764 заявлений, из которых 12 тыс. 622 — от выпускников общеобразовательных организаций текущего года. Экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев и серьезных нарушений. Высшую оценку — 100 баллов — получили 75 работ: 59 — по русскому языку, семь — по математике профильного уровня, шесть по информатике и ИКТ, по одному — по литературе, физике и химии. Четыре выпускника получили сто баллов сразу по двум предметам.