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09:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Кировском районе Казани отключат водоснабжение

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). 8 августа в части домов Кировского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с проведением работ на сетях водопровода, сообщается на портале мэрии.

С 9.00 8 августа до 6.00 9 августа воды не будет по адресам: ул. 40 лет Октября, Глазовская, Горьковское шоссе (четные номера домов от дома № 2 до дома № 30б; нечетные номера домов от дома № 11 до дома № 49в), ул. Маршрутная, Можайского, Окольная (д.1, 3, 5, 9 (д/с № 137), 15, 15/2, 16), А. Пархоменко, Самарская, Телецентра, Юбилейная.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам.

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