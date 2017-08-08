В Кировском районе Казани отключат водоснабжение

С 9.00 8 августа до 6.00 9 августа воды не будет по адресам: ул. 40 лет Октября, Глазовская, Горьковское шоссе (четные номера домов от дома № 2 до дома № 30б; нечетные номера домов от дома № 11 до дома № 49в), ул. Маршрутная, Можайского, Окольная (д.1, 3, 5, 9 (д/с № 137), 15, 15/2, 16), А. Пархоменко, Самарская, Телецентра, Юбилейная.