В Кемеровской области без вести пропала 26-летняя девушка

Поиски ведут волонтеры ДСПО «Лиза Алерт» по Кузбассу. Сырникова Елена Витальевна пропала по дороге из Новоильинского района Новокузнецка в поселок Бедарево. У пропавшей карие глаза и темные волосы, среднее телосложение, рост 160 см. На левой руке у девушки есть татуировка. В настоящее время о её местоположении ничего неизвестно.