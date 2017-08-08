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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области без вести пропала 26-летняя девушка

У пропавшей есть татуировка на левой руке.

В Новокузнецке без вести пропала 26-летняя девушка.

Поиски ведут волонтеры ДСПО «Лиза Алерт» по Кузбассу. Сырникова Елена Витальевна пропала по дороге из Новоильинского района Новокузнецка в поселок Бедарево. У пропавшей карие глаза и темные волосы, среднее телосложение, рост 160 см. На левой руке у девушки есть татуировка. В настоящее время о её местоположении ничего неизвестно.

Все, кто обладает какой-либо информацией, могут обращаться по телефону 8−800−700−54−52 или 112.

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