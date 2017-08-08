Омичи пришли в восторг от лунного затмения — ФОТО

Сегодня ночью, с 7 на 8 августа, омичи могли наблюдать в небе частичное лунное затмение. Как и обещал руководитель омского планетария Владимир Крупко, максимальная фаза затмения составила 25%, луна была закрыта с южной стороны.

Омичам в этот день повезло с погодой — облачность была низкая, поэтому омичи могли без помех любоваться редким природным явлением несколько часов. Многие омичи и жители области схватились за фотоаппараты при виде затмения, после чего принялись делиться снимками в соцсетях.

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В соцсетях жители Омской области делятся не только фотографиями, но и впечатлениями от увиденного. Проявив редкое единодушие, омичи пришли в восторг при виде затмения.