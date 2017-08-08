В столице установят гигантского робота «Юрия Долгорукого»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Робот-исполин «Юрий Долгорукий» станет одним из главных героев Международного фестиваля фейерверков, который пройдет на территории парка 19 и 20 августа. Он расскажет посетителям о расписании мероприятий фестиваля, а также поможет ориентироваться на площадках парка.

Как рассказали в пресс-службе организаторов фестиваля, робота установят на платформу в виде часов со славянскими узорами. Ее диаметр составит около 10 метров. Платформа с цифрами будет двигаться, робот станет бить по ней своим мечом каждые полчаса, отсчитывая время до начала ближайших мероприятий. Робот сможет вращать головой и двигать руками. «Юрию Долгорукому» можно будет задать вопрос и обменяться с ним приветствиями.

Тема фестиваля фейерверков в этом году — «Москва на семи холмах» — посвящена грядущему юбилею города. Возвышенности Братеевского парка назовут в честь исторических холмов столицы.

«Отталкиваясь от темы фестиваля, мы решили, что главным ориентиром на нашей площадке должен стать основатель Москвы Юрий Долгорукий. Помогли создать такого робота студенты Московского художественно-промышленного института», — пояснили организаторы праздника. Пятиметрового робота поставят в центре фестивальной площадки, возле него смогут встречаться потерявшиеся в толпе спутники.

Напомним, Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве уже в третий раз. Команды из восьми стран выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники. Высота фейерверков будет достигать 200 метров. Участие в фестивале примут восемь команд: из России, Австрии, Армении, Бразилии, Китая, Румынии, Хорватии и Японии. Первые четыре выступят в субботу, 19 августа, остальные — в воскресенье, 20 августа. Профессиональное жюри выберет тройку победителей. Они получат золотой, серебряный и бронзовый кубки.