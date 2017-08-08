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07:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта тайна происхождения денисовского человека

Ученые из Университета Юты в США выяснили, что неандертальцы и денисовцы отделились друг от друга около 744 тысяч лет назад. Согласно предыдущим оценкам, это событие произошло на 200 тысяч лет позже.

К такому выводу антропологи пришли, испытав новый метод анализа последовательностей древней ДНК. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

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Специалисты сравнили геномы четырех человеческих популяций — современных евразийцев, современных африканцев, неандертальцев и денисовцев. Они проанализировали несколько миллионов мутаций, которые были общими для двух или трех популяций. Оказалось, что 20 процентов сайтов (участков размером в один нуклеотид) имели мутации, которые встречались только у неандертальцев и денисовцев, что отодвигало ранее установленное время расхождения этих двух групп. Если бы разделение произошло позже, тогда было бы больше мутаций, характерных для обоих видов.

Ученые также выяснили, что генетические различия в ДНК неандертальцев достаточно большие, что указывало на тот факт, что популяция древних людей этого вида была многочисленна. Ранее считалось, что ее размер не превышал 1000 человек. Исследователи объясняют это противоречие тем, что неандертальцы жили относительно небольшими изолированными группами, однако их общая численность достигала десятков тысяч.

Денисовский человек является видом или подвидом вымерших людей, немногочисленные останки которого были впервые найдены в галереях Денисовской пещеры в Алтайском крае.

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