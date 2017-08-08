Стало известно, когда кузбассовцам можно будет собирать кедровый орех

Об этом сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса администрации Кемеровской области. Как отметил начальник департамента Геннадий Липатов, до официального разрешения собирать кедровый орех запрещено. Необходимо, чтобы шишка дозрела. Когда заготовщики пытаются сбить незрелую шишку, они ломают ветви, повреждают деревья, тем самым уничтожают урожай будущего года. Так, в Яшкинском районе уже поймали двух браконьеров, собиравших кедровый орех раньше срока.