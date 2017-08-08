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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Стало известно, когда кузбассовцам можно будет собирать кедровый орех

По оценкам специалистов, в этом году урожай кедрового ореха в области ниже среднего.

Жители Кемеровской области смогут начать сбор кедрового ореха для собственных нужд с 18 августа.

Об этом сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса администрации Кемеровской области. Как отметил начальник департамента Геннадий Липатов, до официального разрешения собирать кедровый орех запрещено. Необходимо, чтобы шишка дозрела. Когда заготовщики пытаются сбить незрелую шишку, они ломают ветви, повреждают деревья, тем самым уничтожают урожай будущего года. Так, в Яшкинском районе уже поймали двух браконьеров, собиравших кедровый орех раньше срока.

Согласно статье ст. 8.25 ч. 3 КоаП РФ, штраф для физлица составляет 1 000 рублей, для юрлица — 10 000 рублей. При этом у браконьеров изымается весь незаконно заготовленный орех.

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