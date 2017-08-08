Стало известно, когда кузбассовцам можно будет собирать кедровый орех
По оценкам специалистов, в этом году урожай кедрового ореха в области ниже среднего.
По оценкам специалистов, в этом году урожай кедрового ореха в области ниже среднего.
Жители Кемеровской области смогут начать сбор кедрового ореха для собственных нужд с 18 августа.
Об этом сообщает
Согласно статье ст. 8.25 ч. 3 КоаП РФ, штраф для физлица составляет 1 000 рублей, для юрлица — 10 000 рублей. При этом у браконьеров изымается весь незаконно заготовленный орех.