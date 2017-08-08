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08:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярских школах вырастет количество «продленок»

Группы работают как после обеда, так и по утрам.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярских школах в новом учебном году вырастет количество групп продленного дня. Это произойдет за счет роста количества детей — если в прошлом году «продленки» посещали около 20 тысяч школьников, то в этом году число увеличится до 24 тысяч. Всего для детей сформируют примерно 1000 групп.

В мэрии Красноярска отметили, что «продленка» работает как в послеобеденное время, так и с утра, что позволит посещать группу детям, обучающимся во вторую смену. Продолжительность пребывания учеников варьируется от 1,5 до 6 часов. В каждой школе количество групп решается самостоятельно — комплектование зависит не только от количества желающих, но и возможностей школы.

«Группы продленного дня создаются с целью оказания помощи семье в занятости и организации досуга ребенка во внеурочное время. Основная задача продленки не только присмотр за учеником, но и его всестороннее развитие, интеграция основного и дополнительного образования, объединение в единый комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов, создание единого расписания на первую и вторую половины дня. Учебный план продленки включает прогулки, спортивные мероприятия, подготовку домашних заданий, развивающие занятия по интересам. Кроме того, совместно с родителями школы составляют план культурно-массовых мероприятий — дети посещают музеи, театры, выставки, ходят в кино, зоопарк», — отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Отмечается, что занятость ребенка в группе финансируется из городского бюджета. Родители оплачивают только внеучебную деятельность, горячее питание и дополнительные услуги. При этом питание детей из малообеспеченных семей организуется за счет средств бюджета.

В мэрии добавили, что родители могут предложить свой вариант «продленки», если классический формат (25 детей в группе) их не устраивает. Стоимость услуги проходит согласование и утверждается тарифной комиссией, однако такая мера мало распространена и крайне редко применяется на практике.

Запись в «продленки» продлится до 8 сентября. Добавим, определить ребенка в группу в течение учебного года можно будет только в случае отказа других детей.

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