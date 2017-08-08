Через пень-колоду: автоинформаторы на хабаровском жд вокзале работают в хаотичном режиме

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Хабаровск, 8 августа, AmurMedia.

Хабаровчане жалуются на работу электронных табло, которые установлены на железнодорожном вокзале города. В редакцию информагентства поступило несколько обращений от горожан. Автоматические устройства не показывают данные о наличии билетов на поезда пригородного и дальнего сообщения, а сенсорная система сбоит, сообщает ИА AmurMedia.

В здании жд вокзала установлены несколько автоинформаторов. Хабаровчане и гости города теоретически могут воспользоваться ими, чтобы узнать наличие мест в поездах по нужному направлению, а также уточнить время отправления и прибытия рейса. На практике эта затея оборачивается неудачей: одно устройство заявляет, что сведения по запросу пользователя не найдены, второе отказывается показывать что-либо, кроме главного экрана.

— Пришла купить билеты в Комсомольск, решила воспользоваться автоинформатором. А он выдает одно и то же: информации не найдено, попробуйте изменить запрос. Я и даты меняла, и направление поезда — бесполезно. А второе устройство еще круче работает: оно просто на нажатие сенсорных кнопок не реагирует! — посетовала жительница Хабаровска Ольга Корниенко.

Корр. ИА AmurMedia наведался на железнодорожный вокзал Хабаровска и проверил, как функционируют электронные устройства. Автоинформаторы, установленные в зале продажи билетов, действительно работают весьма оригинально. Сведения о расписании поездов на ближайший месяц получить не удается.

Впрочем, одно из устройств хотя бы позволяет ввести название города и выбрать желаемую дату путешествия. Другое вовсе не реагирует на попытку контакта.

Сотрудники РЖД, работающие в здании железнодорожного вокзала, не смогли внятно объяснить причину странного состояния информаторов.

— Электронное устройство сейчас выдает ошибки. Актуальную информацию о расписании поездов и наличии билетов лучше уточнять на сайте РЖД или в кассах железнодорожного вокзала, — сообщила кассир учреждения, не пожелавшая представиться.