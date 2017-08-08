В Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер — МЧС

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 8 августа ожидается переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, по северо-западу до умеренного. В отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер переменных направлений 0−5 м/с, днем шквалистое усиление до 17 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит +21, +26 градусов, по югу до 30. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.