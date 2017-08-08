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09:19 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жара в донском регионе должна отступить к концу недели

Экстремальная жара в донском регионе продержится еще минимум два дня. Столбики термометров будут повышаться до 42 градусов.

В связи с этим все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Жителей области просят избегать прямых солнечных лучей.

Уже в четверг температура воздуха должна постепенно начать опускаться до комфортных показателей.

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