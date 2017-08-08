Сильные дожди, грозы и град прогнозируют в Иркутской области 8—11 августа

Источник: IrkutskMedia.ru

Ливни, грозы и град ожидаются в местами в Иркутской области с 8 по 11 августа. Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

Напомним, синоптики обещают заморозки до -2°С на территории Приангарья в конце августа. Начало месяца, напротив, будет жарким — до +31°С в дневные часы.

— Среднемесячная температура воздуха будет около +15°С. Это на 1 °C выше средних многолетних показателей. Первая неделя августа будет жаркая на юге области. Воздух прогреется до +26…+31°С. Осадков ожидается мало. В конце месяца возможны заморозки до -2°С, — рассказали корр. агентства в Иркутском гидрометцентре.