Волгоградцы обсуждают в соцсетях лунное затмение
Волгоградцы делятся в социальных сетях фотографиями, сделанными 7 августа во время лунного затмения.
Волгоградцы делятся в социальных сетях фотографиями, сделанными 7 августа во время лунного затмения.
Напомним, местные жители могли наблюдать редкое явление — Земля расположилась между Солнцем и Луной, но не одной прямой, в результате чего в небе воссоздался эффект «трехцветной Луны». Увидеть это мог каждый невооруженным глазом из любой точки города и области.
Добавим, что следующее такое затмение произойдет только в ночь на 17 июля 2019 года.