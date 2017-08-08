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10:01 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы обсуждают в соцсетях лунное затмение

Волгоградцы делятся в социальных сетях фотографиями, сделанными 7 августа во время лунного затмения.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, местные жители могли наблюдать редкое явление — Земля расположилась между Солнцем и Луной, но не одной прямой, в результате чего в небе воссоздался эффект «трехцветной Луны». Увидеть это мог каждый невооруженным глазом из любой точки города и области.

Добавим, что следующее такое затмение произойдет только в ночь на 17 июля 2019 года.

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