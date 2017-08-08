Волгоградцы обсуждают в соцсетях лунное затмение

Напомним, местные жители могли наблюдать редкое явление — Земля расположилась между Солнцем и Луной, но не одной прямой, в результате чего в небе воссоздался эффект «трехцветной Луны». Увидеть это мог каждый невооруженным глазом из любой точки города и области.