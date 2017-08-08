Прогноз погоды в городах Калининградской области
На календаре 8 августа, вторник. В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет переменная облачность, без осадков.
На календаре 8 августа, вторник. В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет переменная облачность, без осадков.
Средняя отметка температуры в регионе составит +23 градусов тепла.
Таким образом: в Балтийске +22, в Мамоново +24, в Зеленоградске и Багратионовске +23. В Правдинске и Полесске +24. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. В Советске и Нестерове +23. В Краснознаменске ожидается 24 градуса выше нуля. В Калининграде +24.
На Балтийском море ветер