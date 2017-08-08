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09:14 (мск), источник: Вести - Калининград

Прогноз погоды в городах Калининградской области

На календаре 8 августа, вторник. В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет переменная облачность, без осадков.

Источник: Вести - Калининград

Средняя отметка температуры в регионе составит +23 градусов тепла.

Таким образом: в Балтийске +22, в Мамоново +24, в Зеленоградске и Багратионовске +23. В Правдинске и Полесске +24. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. В Советске и Нестерове +23. В Краснознаменске ожидается 24 градуса выше нуля. В Калининграде +24.

На Балтийском море ветер юго-западный до 14 м/с, высота волн до 2,5 м. Температура морской воды на пляже достигнет +20.

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