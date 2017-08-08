В жилых домах Байкальска появилась горячая вода

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области 8 августа 2017 года, 5 августа в жилых домах появилась горячая вода. Об этом министру жилищной политики, энергетики и транспорта Артуру Сулейменову доложил на совещании в министерстве глава администрации Байкальска Василий Темгеневский. Решение о выделении топлива было принято в правительстве, уголь предназначается для обеспечения города горячей водой летом.

«Уголь получили, горячая вода появилась. В целом подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. Тревог нет», — сказал Василий Темгеневский.

В 2017 году Байкальску предоставлена субсидия из областного бюджета на сумму около 54 млн рублей для софинансирования мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения. Ещё около трех миллионов рублей запланировано на разработку и актуализацию схемы теплоснабжения города.