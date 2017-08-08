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08:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

В жилых домах Байкальска появилась горячая вода

Полторы тысячи тонн угля, выделенные Байкальску из аварийно-технического запаса Иркутской области, привезли в город.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области 8 августа 2017 года, 5 августа в жилых домах появилась горячая вода. Об этом министру жилищной политики, энергетики и транспорта Артуру Сулейменову доложил на совещании в министерстве глава администрации Байкальска Василий Темгеневский. Решение о выделении топлива было принято в правительстве, уголь предназначается для обеспечения города горячей водой летом.

«Уголь получили, горячая вода появилась. В целом подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. Тревог нет», — сказал Василий Темгеневский.

В 2017 году Байкальску предоставлена субсидия из областного бюджета на сумму около 54 млн рублей для софинансирования мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения. Ещё около трех миллионов рублей запланировано на разработку и актуализацию схемы теплоснабжения города.

На совещании также обсудили вопрос работы управляющих компаний в муниципальном образовании. За последние семь лет в Байкальске обанкротилось пять управляющих компаний. При этом их учредителями и руководителями выступают одни и те же лица.

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