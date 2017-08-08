В жилых домах Байкальска появилась горячая вода
Полторы тысячи тонн угля, выделенные Байкальску из
Полторы тысячи тонн угля, выделенные Байкальску из
Как сообщает
«Уголь получили, горячая вода появилась. В целом подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. Тревог нет», — сказал Василий Темгеневский.
В 2017 году Байкальску предоставлена субсидия из областного бюджета на сумму около 54 млн рублей для софинансирования мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения. Ещё около трех миллионов рублей запланировано на разработку и актуализацию схемы теплоснабжения города.
На совещании также обсудили вопрос работы управляющих компаний в муниципальном образовании. За последние семь лет в Байкальске обанкротилось пять управляющих компаний. При этом их учредителями и руководителями выступают одни и те же лица.