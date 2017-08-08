Самые красивые клумбы выберут в Челябинске
Победителей конкурса наградят 19 августа.
Победителей конкурса наградят 19 августа.
Конкурс на самую красивую клумбу 2017 года стартовал в Челябинске, сообщают в
Победителей определят в девяти номинациях: жюри отдельно оценит цветочное оформление дворов, территорий школ, больниц, торговых комплексов, дворцов спорта и промпредприятий. Итоги подведут 19 августа в ЦПКиО имени Гагарина во время XVI выставки цветов и плодов.
«Оценка складывается из того, насколько клумба гармонична и вписывается в окружающую среду, какие современные направления продемонстрированы в декоративном оформлении городских объектов озеленения, ассортимент цветочных растений, новые технологии ландшафтного строительства», — подчеркнули в администрации.
«АиФ-Челябинск» также проводит конкурс на самый цветущий балкон и самый ухоженный палисадник: читатели, которые пришлют в редакцию фотографии наиболее живописных цветников, получат призы. Снимки можно отправить на электронный адрес nz1973@yandex.ru, в наши группы в ВК, FB и ОК, либо обычной почтой (454006, Челябинск, ул. Российская, 67, редакция «АиФ-Челябинск»), с пометкой на конверте «Акция “Цветущий балкон”».