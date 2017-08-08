Самые красивые клумбы выберут в Челябинске

Конкурс на самую красивую клумбу 2017 года стартовал в Челябинске, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Победителей определят в девяти номинациях: жюри отдельно оценит цветочное оформление дворов, территорий школ, больниц, торговых комплексов, дворцов спорта и промпредприятий. Итоги подведут 19 августа в ЦПКиО имени Гагарина во время XVI выставки цветов и плодов.

«Оценка складывается из того, насколько клумба гармонична и вписывается в окружающую среду, какие современные направления продемонстрированы в декоративном оформлении городских объектов озеленения, ассортимент цветочных растений, новые технологии ландшафтного строительства», — подчеркнули в администрации.