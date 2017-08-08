Главный ветеринар Омской области признал, что ликвидировать свиную чуму нельзя

«Ситуация, сложившая с эпизоотией на территории нашего региона, на сегодняшний день очень сложная. И прогноз, который можно сделать с учетом того, что еженедельно добавляются новые очаги, неутешительный. Африканская чума пришла с Северного Кавказа, сейчас зарегистрирована в 43 регионах России. С ней можно жить, с ней нужно бороться, и когда она приходит, ликвидировать ее насовсем не получается. Основная задача, чтобы вирус не ушел в дикую фауну на дикого кабана, потому что он является основным распространителем по регионам. Если мы это упустим, то будет идти речь о десятилетиях», — прокомментировал ситуацию глава ГУ ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.