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09:13 (мск), источник: СуперОмск

Главный ветеринар Омской области признал, что ликвидировать свиную чуму нельзя

На сегодняшний день на территории Омской области зону заражения африканской чумой свиней попали семь районов — зафиксировано 18 очагов в 15 населенных пунктах.

Источник: РИА "Новости"

Активно идет ликвидация поголовья свиней в очагах заболевания и находящихся под угрозой зонах. Для выплаты компенсаций владельцам свиней уже увеличили резервный фонд Омской области на 100 млн рублей.

«Ситуация, сложившая с эпизоотией на территории нашего региона, на сегодняшний день очень сложная. И прогноз, который можно сделать с учетом того, что еженедельно добавляются новые очаги, неутешительный. Африканская чума пришла с Северного Кавказа, сейчас зарегистрирована в 43 регионах России. С ней можно жить, с ней нужно бороться, и когда она приходит, ликвидировать ее насовсем не получается. Основная задача, чтобы вирус не ушел в дикую фауну на дикого кабана, потому что он является основным распространителем по регионам. Если мы это упустим, то будет идти речь о десятилетиях», — прокомментировал ситуацию глава ГУ ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

При этом вариант, что чума пришла в Омскую область из дикой природы, не подтвердился. Сейчас существует три основных версии возникновения чумы: заносы по Иртышу, с кормами и с сырьем — свиноводческой продукцией и мясом свинины.

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