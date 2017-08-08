Жуковский выторговал себе Рим

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Подмосковный аэропорт Жуковский (управляет «Рампорт Аэро», в которой 75% минус 1 акция у литовской Avia Solutions Group, 25% — у структур «Ростеха») ведет переговоры об открытии не менее 30 маршрутов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина. По его словам, число международных направлений будет расти «по мере улучшения переговорных процессов Минтранса с иностранными авиавластями».





Россия считает Жуковский (40 км от Москвы) региональным аэропортом, что снимает с него ограничения межправсоглашений по числу назначенных перевозчиков и международных рейсов, которые распространены на Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Но эта ситуация с ноября 2016 года приводила к конфликтам с зарубежными авиавластями (например, с Душанбе, Тбилиси и Тель-Авивом). Причем если полеты в Таджикистан и Грузию удалось открыть в нужном для российской стороны объеме, то Израиль согласовал с «Уральскими авиалиниями» только чартеры.

Сейчас из Жуковского также летают белорусская «Белавиа», российская Pegas Fly («Икар»), киргизские Air Manas, Avia Traffic Company, турецкие Onur Air, SunExpress. Полеты выполняются в Симферополь, Худжанд, Душанбе, Ош, Минск, Сиань, Стамбул, Тбилиси, Баку, Тель-Авив.





Но, как выяснилось, статус Жуковского вызвал вопросы и в Италии, как отметил господин Солодилин. «Уральские авиалинии» планировали открыть регулярный рейс отсюда в Рим еще с 7 июля, но полеты пока не начаты. По словам топ-менеджера, «этот вопрос решен», а сама проблема «уже в прошедшем времени».

В Минтрансе «Ъ» сообщили, что по итогам переговоров авиавластей РФ и Италии и заседания межведомственной комиссии по допуску перевозчиков «Уральские авиалинии» получили пять дополнительных частот на полеты из Жуковского в Рим. Рейсы планируется начать 8 сентября.



Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов замечает, что переговоры о полетах из Жуковского теперь всегда будут сопровождаться торгом, и их итог будет определяться степенью зависимости сторон друг от друга.

Аргумент о том, что аэропорт находится не в Москве, не выдерживает критики, поскольку Домодедово и Шереметьево также зарегистрированы в области. Федор Борисов Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ

Параллельно аэропорт ведет переговоры с авиакомпаниями о базировании в Жуковском — как частичном, так и полном, но детали станут известны к концу года, когда сформируется пакет направлений, заметил Евгений Солодилин. По его словам, для базирования крупных перевозчиков масштаба «Уральских авиалиний» аэропорту «необходимо улучшить инфраструктуру».

Согласно стратегии, Жуковский будет развиваться в три этапа. Первый этап включал развитие текущей инфраструктуры аэродрома Раменское и строительство к 2016 году пассажирского терминала площадью 17,6 тыс. кв. м. В рамках второго и третьего этапа предусматривается расширение терминала на 30 тыс. кв. м (2018 год) и 13 тыс. кв. м (2020 год).