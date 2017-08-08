Жуковский выторговал себе Рим
Италия разрешит полеты из нового аэропорта
Италия разрешит полеты из нового аэропорта
Подмосковный аэропорт Жуковский (управляет «Рампорт Аэро», в которой 75% минус 1 акция у литовской Avia Solutions Group, 25% — у структур «Ростеха») ведет переговоры об открытии не менее 30 маршрутов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина. По его словам, число международных направлений будет расти «по мере улучшения переговорных процессов Минтранса с иностранными авиавластями».
Но эта ситуация с ноября 2016 года приводила к конфликтам с зарубежными авиавластями (например, с Душанбе, Тбилиси и Тель-Авивом). Причем если полеты в Таджикистан и Грузию удалось открыть в нужном для российской стороны объеме, то Израиль согласовал с «Уральскими авиалиниями» только чартеры.
Сейчас из Жуковского также летают белорусская «Белавиа», российская Pegas Fly («Икар»), киргизские Air Manas, Avia Traffic Company, турецкие Onur Air, SunExpress. Полеты выполняются в Симферополь, Худжанд, Душанбе, Ош, Минск, Сиань, Стамбул, Тбилиси, Баку,
В Минтрансе «Ъ» сообщили, что по итогам переговоров авиавластей РФ и Италии и заседания межведомственной комиссии по допуску перевозчиков «Уральские авиалинии» получили пять дополнительных частот на полеты из Жуковского в Рим. Рейсы планируется начать 8 сентября.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов замечает, что переговоры о полетах из Жуковского теперь всегда будут сопровождаться торгом, и их итог будет определяться степенью зависимости сторон друг от друга.
Аргумент о том, что аэропорт находится не в Москве, не выдерживает критики, поскольку Домодедово и Шереметьево также зарегистрированы в области.
Параллельно аэропорт ведет переговоры с авиакомпаниями о базировании в Жуковском — как частичном, так и полном, но детали станут известны к концу года, когда сформируется пакет направлений, заметил Евгений Солодилин. По его словам, для базирования крупных перевозчиков масштаба «Уральских авиалиний» аэропорту «необходимо улучшить инфраструктуру».
Строительство второго терминала должно увеличить пропускную способность аэропорта до 6−7 млн пассажиров в год. По итогам третьего этапа общая площадь терминалов составит 60 тыс. кв. м, пропускная способность должна вырасти до 12 млн пассажиров в год. В октябре в Жуковском должно начаться строительство международного грузового терминала.
Елизавета Кузнецова.