Посетителей красноярского аэропорта заставили платить 200 рублей за бесплатную парковку (видео)

У красноярского аэропорта «Емельяново» исчезла бесплатная парковка. Речь идет о том случае, когда посетители могли бесплатно остановиться у терминала внутренних рейсов на 15 минут, чтобы высадить или встретить авиапассажиров.

Но в минувшие выходные водители столкнулись с проблемой: на выезде с такой парковки, которая ранее никогда не оплачивалась, им пришлось стоять в пробке. Люди не успевали вовремя выехать с парковки, поэтому с них брали деньги за превышение бесплатного лимита — 200 рублей (такую сумму обычно платят за первые 30 минут парковки, начиная с 16 минуты). Между автолюбителями и сотрудниками «Емельяново» даже возникали конфликты.

«Я встретил родственников за 5 минут и еще минут 20 простоял в пробке на выезд, так как из двух автоматических шлагбаумов, работающих на выезд, работал только один. При этом находчивые работнички продолжали собирать деньги за парковку, по факту не давая выехать водителям за регламентированное время», — пожаловался в социальных сетях один из них.