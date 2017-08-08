Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Польша сделала заявление из-за запрета доступа «Газпрома» к OPAL
Наследников имущества защитит новый закон
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Саакашвили «присосался» к Трампу — американские СМИ
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
11Мрамор Микеланджело
08:34 (мск), источник: Newslab.ru

Посетителей красноярского аэропорта заставили платить 200 рублей за бесплатную парковку (видео)

Автомобилисты поскандалили с работниками аэропорта, которые требовали у них оплату за парковку.

У красноярского аэропорта «Емельяново» исчезла бесплатная парковка. Речь идет о том случае, когда посетители могли бесплатно остановиться у терминала внутренних рейсов на 15 минут, чтобы высадить или встретить авиапассажиров.

Но в минувшие выходные водители столкнулись с проблемой: на выезде с такой парковки, которая ранее никогда не оплачивалась, им пришлось стоять в пробке. Люди не успевали вовремя выехать с парковки, поэтому с них брали деньги за превышение бесплатного лимита — 200 рублей (такую сумму обычно платят за первые 30 минут парковки, начиная с 16 минуты). Между автолюбителями и сотрудниками «Емельяново» даже возникали конфликты.

«Я встретил родственников за 5 минут и еще минут 20 простоял в пробке на выезд, так как из двух автоматических шлагбаумов, работающих на выезд, работал только один. При этом находчивые работнички продолжали собирать деньги за парковку, по факту не давая выехать водителям за регламентированное время», — пожаловался в социальных сетях один из них.

Как пояснил Newslab.ru начальник парковки аэропорта Виктор Шилов, в настоящее время ее расширяют — вместо 140 мест там будет 500. На время работ паркинг перевели на ручной контроль. Поэтому там и образовались пробки. Но Шилов заверил, что заторы случаются только в часы пик. По его словам, в сентябре-октябре работы завершатся и посетители смогут без проблем пользоваться 15-минутной бесплатной парковкой. При этом в аэропорту пообещали, что после реконструкции парковки условия даже улучшатся — вместо 2 выездов и въездов их будет 4.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Следователи: в ДТП с тремя погибшими попал полицейский начальник
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Пентагон разработал план нанесения ударов по территории Филиппин
В Белом доме задумались о начале торговой войны с Китаем
Власти Венесуэлы обвинили в контрабанде наркотиков
Двойственные чувства: легкоатлет Шубенков выиграл серебро ЧМ
Власти Чикаго подали иск против администрации Трампа
В Японии умер актер, сыгравший роль Годзиллы
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Москве обещают массовые суды из-за реновации
Для апартаментов готовят новый закон
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь