Платные парковки в Перми изменят режим работы

Согласно проекту постановления администрации, внесенного на рассмотрение думы Перми, новый режим работы станет действовать с 18 сентября. На данный момент документ постановления проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 9 августа. Сегодня период работы парковок составляет с 8:30 до 19:30 часов. Решение о том, что время необходимо изменить, в мэрии приняли в апреле этого года.



Источник в мэрии Перми сказал, что внесенный проект на думу об ограничении срока действий платных стоянок согласован со всеми сторонами — депутатами, общественностью. «Были жалобы от родителей, которые утром отвозят детей в школы — что им не хватает 15 минут, чтобы отвести ребенка в школы. Мы пошли им навстречу», — сказал собеседник.



Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Илья Денисов подтвердил, что время действительно сместилось в результате анализа обращений граждан, а также выездов комиссии на места. Количество же собранных средств, по его мнению, уменьшится незначительно.



Согласно официальным данным администрации Перми, в период с августа 2016, когда были запущены парковки, по февраль 2017 года, сборы с платной парковочной зоны составляли в среднем 2,72 млн руб. в месяц. При уменьшении времени действия парковочной зоны с 11 до 10 часов эта сумма составила бы 2,47 млн руб., что на 9,4% меньше.



Ранее, отметим, администрация Перми рассматривала возможность увеличения времени бесплатной парковки с 15 до 20 минут, а также увеличения самой парковочной зоны. По словам Ильи Денисова, возможность увеличить ее появится только в следующем году.



Ъ-Online.