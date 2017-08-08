В Волгоградской области появятся парковки для фур
Специализированные парковки для грузового транспорта и дополнительный пост весового контроля для фур появятся в Волгоградской области.
Специализированные парковки для грузового транспорта и дополнительный пост весового контроля для фур появятся в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, представители города Волжского, а также Среднеахтубинского, Светлоярского, Калачевского, Городищенского, Иловлинского районов, по территории которых проходят дороги ключевых направлений, озвучили предложения по организации мест для стоянок грузовиков.
«Уже создана рабочая группа, которая в ближайший четверг сформирует план действий по созданию на этих участках парковок для водителей фур», — заявили в ведомстве. Добавим, что в настоящее время в Волгоградской области строится дополнительный стационарный пост весового контроля на трассе ростовского направления в районе поселка Максима Горького. До конца текущего года запланирована организация еще трех автоматических стационарных постов, а в 2018—2019 годах — десяти.
Напомним, что понедельник, 7 августа, в регионе была поставлена задача усилить контроль ограничений по проезду большегрузов по дорогам Волгоградской области. В настоящее время профильные ведомства недостаточно информируют водителей о введенных ограничениях, в результате чего те свободно перемещаются по дорогам в жаркую погоду и портят асфальтовое покрытие. Напомним, что с конца марта в Волгоградской области днем при температуре воздуха выше 32 градусов запрещен проезд большегрузов по дорогам региона.