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10:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области появятся парковки для фур

Специализированные парковки для грузового транспорта и дополнительный пост весового контроля для фур появятся в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, представители города Волжского, а также Среднеахтубинского, Светлоярского, Калачевского, Городищенского, Иловлинского районов, по территории которых проходят дороги ключевых направлений, озвучили предложения по организации мест для стоянок грузовиков.

«Уже создана рабочая группа, которая в ближайший четверг сформирует план действий по созданию на этих участках парковок для водителей фур», — заявили в ведомстве. Добавим, что в настоящее время в Волгоградской области строится дополнительный стационарный пост весового контроля на трассе ростовского направления в районе поселка Максима Горького. До конца текущего года запланирована организация еще трех автоматических стационарных постов, а в 2018—2019 годах — десяти.

Напомним, что понедельник, 7 августа, в регионе была поставлена задача усилить контроль ограничений по проезду большегрузов по дорогам Волгоградской области. В настоящее время профильные ведомства недостаточно информируют водителей о введенных ограничениях, в результате чего те свободно перемещаются по дорогам в жаркую погоду и портят асфальтовое покрытие. Напомним, что с конца марта в Волгоградской области днем при температуре воздуха выше 32 градусов запрещен проезд большегрузов по дорогам региона.

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