В Калининграде умер глава областного общества инвалидов Иван Разиньков

Гражданская панихида состоится в среду, 9 августа, в 11:00. Она пройдёт в Доме офицеров Балтийского флота (ул. Кирова, 7).
Разиньков помогал людям с ограниченными возможностями больше двадцати лет. До получения инвалидности он служил на Балтфлоте, руководил ПТУ № 2 и мореходной школой, работал на заводе «Союзгазавтоматика». В 1992 году вступил в ряды Всероссийского общества инвалидов, где спустя год его избрали председателем общества в одном из районов, а ещё спустя пять он стал руководить областным отделением.
«Иван Яковлевич всегда добросовестно относился к делу защиты прав и интересов инвалидов. Он навсегда останется в наших сердцах примером чуткости и отзывчивости, человеком, чья колоссальная работоспособность и творческий подход, позволяли ставить и решать масштабные задачи на благо людей с ограниченными возможностями», — говорится в некрологе.