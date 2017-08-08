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10:24 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде умер глава областного общества инвалидов Иван Разиньков

В понедельник, 7 августа, в Калининграде на 76-м году жизни скончался руководитель областного общества инвалидов Иван Яковлевич Разиньков. Об этом сообщается на сайте минсоцполитики.

Гражданская панихида состоится в среду, 9 августа, в 11:00. Она пройдёт в Доме офицеров Балтийского флота (ул. Кирова, 7).

Разиньков помогал людям с ограниченными возможностями больше двадцати лет. До получения инвалидности он служил на Балтфлоте, руководил ПТУ № 2 и мореходной школой, работал на заводе «Союзгазавтоматика». В 1992 году вступил в ряды Всероссийского общества инвалидов, где спустя год его избрали председателем общества в одном из районов, а ещё спустя пять он стал руководить областным отделением.

«Иван Яковлевич всегда добросовестно относился к делу защиты прав и интересов инвалидов. Он навсегда останется в наших сердцах примером чуткости и отзывчивости, человеком, чья колоссальная работоспособность и творческий подход, позволяли ставить и решать масштабные задачи на благо людей с ограниченными возможностями», — говорится в некрологе.

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