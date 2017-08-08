В Калининграде умер глава областного общества инвалидов Иван Разиньков

Разиньков помогал людям с ограниченными возможностями больше двадцати лет. До получения инвалидности он служил на Балтфлоте, руководил ПТУ № 2 и мореходной школой, работал на заводе «Союзгазавтоматика». В 1992 году вступил в ряды Всероссийского общества инвалидов, где спустя год его избрали председателем общества в одном из районов, а ещё спустя пять он стал руководить областным отделением.