В Минске работа некоторых пригородных автобусных маршрутов изменится с 15 августа

Так, отменяется выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов № 312 В «ДС Чижовка — 31-й км», отправлением с ДС «Чижовка» в 5.47, 12.42, 17.27, от «31-й км» в 6.56, 13.51, 18.42 (ежедневно), № 328 «ДС Карастояновой — Головачи», отправлением из д. Головачи в 11.35 и 20.55 по вторникам, пятницам и выходным дням.

Организовывается выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов № 312 «ДС Чижовка — Мацевичи», отправлением с ДС «Чижовка» в 5.47, 12.42, 17.27, из д. Мацевичи в 6.43, 13.40, 18.30 (ежедневно), № 328 «ДС Карастояновой — Головачи» отправлением из д. Головачи в 11.46 и 21.06 по вторникам, пятницам и выходным дням.