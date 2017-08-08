Южноуральцы смогли наблюдать лунное затмение
Жители Челябинской области делятся в соцсетях фотографиями лунного затмения, которое смогли наблюдать ночью, 7 августа. Частичное затмение Луны началось с 22 часов 24 минут и длилось около двух часов.
Жители Челябинской области делятся в соцсетях фотографиями лунного затмения, которое смогли наблюдать ночью, 7 августа. Частичное затмение Луны началось с 22 часов 24 минут и длилось около двух часов.
В этот раз южноуральцам повезло с погодой, небо было ясным, и жители многих городов области смогли невооруженным глазом увидеть необычное природное явление — южная часть диска луны погрузилась в земную тень.
Полное затмение Луны жители земного шара смогут увидеть в следующий раз лишь 31 января 2018 года (с видимостью в России).