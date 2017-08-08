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08:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральцы смогли наблюдать лунное затмение

Жители Челябинской области делятся в соцсетях фотографиями лунного затмения, которое смогли наблюдать ночью, 7 августа. Частичное затмение Луны началось с 22 часов 24 минут и длилось около двух часов.

В этот раз южноуральцам повезло с погодой, небо было ясным, и жители многих городов области смогли невооруженным глазом увидеть необычное природное явление — южная часть диска луны погрузилась в земную тень.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полное затмение Луны жители земного шара смогут увидеть в следующий раз лишь 31 января 2018 года (с видимостью в России).

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