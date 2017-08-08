Улицу Ленина в Омске все-таки хотят сделать пешеходной

Идея сделать улицу Ленина пешеходной прозвучала еще осенью 2016 года. С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Голушко, предложивший каждую неделю проводить в центре Омска массовые мероприятия, перекрывая при этом на выходные магистраль. Однако омичи восприняли это скептически, сетуя на плохую погоду, а мэрия предложение категорически отвергла.

И вот теперь эта мысль обрела конкретные очертания. Министр культуры Омской области Юрий Трофимов сегодня на своей страничке в Facebook отметил, что День города прошел просто замечательно и показал, как много в городе интересных, талантливых, инициативных людей. Они готовы делать праздник для горожан, поэтому логично не дожидаться следующего праздника, а предоставить омичам возможность демонстрировать свои таланты каждую неделю.

Юрий Трофимов, министр культуры Омской области:

— Музыканты, артисты, просто веселые ребята, которым только дай волю — они устроят настоящее шоу. А имея такой творческий потенциал, зачем ждать еще год, чтобы снова устраивать праздник? Родилась идея: почему бы каждые выходные не устраивать такой небольшой день города? Приглашать омичей на Любинский проспект, ул. Ч. Валиханова, Омскую крепость с друзьями, семьями.

Отметим, что против идеи временного перекрытия улицы Ленина высказывались директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак и первый заместитель мэра Сергей Фролов. Но, не исключено, что с уходом мэра Вячеслава Двораковского они пересмотрят свою позицию. Правда, многое будет зависеть и от погодных условий. В этом году в Омске необычно теплое лето, но нередко летний сезон сопровождается в регионе дождями, поэтому стабильно проводить праздники на Ленина и прилегающей к ней улицах вряд ли получится.