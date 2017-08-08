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09:15 (мск), источник: Om1.ru

Улицу Ленина в Омске все-таки хотят сделать пешеходной

С такой инициативой сегодня выступил глава регионального Минкульта Юрий Трофимов. Не исключено, что по выходным на летний период движение по одной из центральных магистралей города будет закрыто. Омичи смогут проводить там культурные и развлекательные мероприятия.

Идея сделать улицу Ленина пешеходной прозвучала еще осенью 2016 года. С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Голушко, предложивший каждую неделю проводить в центре Омска массовые мероприятия, перекрывая при этом на выходные магистраль. Однако омичи восприняли это скептически, сетуя на плохую погоду, а мэрия предложение категорически отвергла.

И вот теперь эта мысль обрела конкретные очертания. Министр культуры Омской области Юрий Трофимов сегодня на своей страничке в Facebook отметил, что День города прошел просто замечательно и показал, как много в городе интересных, талантливых, инициативных людей. Они готовы делать праздник для горожан, поэтому логично не дожидаться следующего праздника, а предоставить омичам возможность демонстрировать свои таланты каждую неделю.

Юрий Трофимов, министр культуры Омской области:

 — Музыканты, артисты, просто веселые ребята, которым только дай волю — они устроят настоящее шоу. А имея такой творческий потенциал, зачем ждать еще год, чтобы снова устраивать праздник? Родилась идея: почему бы каждые выходные не устраивать такой небольшой день города? Приглашать омичей на Любинский проспект, ул. Ч. Валиханова, Омскую крепость с друзьями, семьями.

Отметим, что против идеи временного перекрытия улицы Ленина высказывались директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак и первый заместитель мэра Сергей Фролов. Но, не исключено, что с уходом мэра Вячеслава Двораковского они пересмотрят свою позицию. Правда, многое будет зависеть и от погодных условий. В этом году в Омске необычно теплое лето, но нередко летний сезон сопровождается в регионе дождями, поэтому стабильно проводить праздники на Ленина и прилегающей к ней улицах вряд ли получится.

Кстати, подобный формат организации временных пешеходных зон на выходные дни начали применять во многих городах России. Так, в соседнем Новосибирске недавно тоже начали перекрывать улицу Ленина на выходные, но подобная практика там установлена лишь на летний период.

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