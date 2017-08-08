Ректор МГУ рассказал, для чего на базе университета строится «долина МГУ»
На реализацию проекта не предусмотрено выделение средств из госбюджета, поэтому университету необходимо найти инвесторов, заинтересованных в строительстве.
На реализацию проекта не предусмотрено выделение средств из госбюджета, поэтому университету необходимо найти инвесторов, заинтересованных в строительстве.
Масштабный проект «долина МГУ» на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова призван сохранить инфраструктуру МГУ уже на новом инновационном этапе.
Об этом в эксклюзивном интервью «АиФ» рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на вопрос о строительстве «долины».
Задача, которую я, как ректор МГУ, вижу перед собой: сохранить университет, расширить его и передать потомкам. Эта задача сверхважная, она — государственная. Долина призвана сохранить инфраструктуру Московского университета уже на новом инновационном этапе.
Ректор напомнил, что еще 15 лет назад на месте здания фундаментальной библиотеки МГУ был заброшенный пустырь, и никто не верил, что здесь можно
Рядом находится Шуваловский корпус, где обучаются студенты гуманитарного профиля, с другой стороны — Ломоносовский корпус, где расположен медицинский факультет. Также был построен Медицинский центр, общежитие на три тысячи мест, здание для уникальной гимназии, отметил Садовничий.
И впереди — масса планов, которые позволят Московскому университету идти на равных, а то и впереди с крупнейшими мировыми научными лидерами. Здесь опыт и потенциал 10 тысяч кандидатов и докторов наук Московского университета будут воплощаться в новые разработки и, конечно, в новые способы обучения.
Садовничий уточнил, что подписанный 29 июля президентом РФ Владимиром Путиным закон, согласно которому МГУ может получить территории для своего развития, не предусматривает госбюджет на их освоение.
В связи с этим университету необходимо найти инвесторов, заинтересованных в реализации проекта «долины МГУ».