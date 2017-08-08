Ректор МГУ рассказал, для чего на базе университета строится «долина МГУ»

Источник: РИА "Новости"

Масштабный проект «долина МГУ» на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова призван сохранить инфраструктуру МГУ уже на новом инновационном этапе.

Об этом в эксклюзивном интервью «АиФ» рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на вопрос о строительстве «долины».

Задача, которую я, как ректор МГУ, вижу перед собой: сохранить университет, расширить его и передать потомкам. Эта задача сверхважная, она — государственная. Долина призвана сохранить инфраструктуру Московского университета уже на новом инновационном этапе. Виктор Садовничий Ректор МГУ

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Ректор напомнил, что еще 15 лет назад на месте здания фундаментальной библиотеки МГУ был заброшенный пустырь, и никто не верил, что здесь можно что-то построить. Однако вопреки этому сегодня здесь располагается одна из лучших библиотек в мире, насчитывающая 9 миллионов томов.

Рядом находится Шуваловский корпус, где обучаются студенты гуманитарного профиля, с другой стороны — Ломоносовский корпус, где расположен медицинский факультет. Также был построен Медицинский центр, общежитие на три тысячи мест, здание для уникальной гимназии, отметил Садовничий.

И впереди — масса планов, которые позволят Московскому университету идти на равных, а то и впереди с крупнейшими мировыми научными лидерами. Здесь опыт и потенциал 10 тысяч кандидатов и докторов наук Московского университета будут воплощаться в новые разработки и, конечно, в новые способы обучения. Виктор Садовничий Ректор МГУ

Садовничий уточнил, что подписанный 29 июля президентом РФ Владимиром Путиным закон, согласно которому МГУ может получить территории для своего развития, не предусматривает госбюджет на их освоение.

В связи с этим университету необходимо найти инвесторов, заинтересованных в реализации проекта «долины МГУ».