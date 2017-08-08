Омич отдал «Тойоту» за долги по коммунальным услугам

Исполнительные производства поступили приставам от ООО «Омсктехуглерод» и ОАО «ОмскВодоканал». Омич задолжал им за потребляемые услуги 380 551 рубль. После того, как решение суда вступило в силу, никаких выплат плательщик всё равно не произвёл.

В результате приставы отправили запрос в регистрирующие органы и выяснили, что у безработного омича есть автомобиль Toyota Corolla. Должнику выставили требование предоставить машину для описи и ареста, но на встречу с приставами мужчина так и не приехал. Автомобиль они нашли рядом с домом, где прописан должник. Там они её арестовали в присутствии понятых. Если омич не погасит долг в течение 10 дней в полном объёме, его автомобиль продадут, а средства, полученные от продажи, пойдут в счёт оплаты долга.