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09:37 (мск), источник: АиФ Омск

Омич отдал «Тойоту» за долги по коммунальным услугам

Автомобиль мужчины арестовали.

У жителя Омска из-за долгов по ЖКХ арестовали иномарку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Омской области.

Исполнительные производства поступили приставам от ООО «Омсктехуглерод» и ОАО «ОмскВодоканал». Омич задолжал им за потребляемые услуги 380 551 рубль. После того, как решение суда вступило в силу, никаких выплат плательщик всё равно не произвёл.

В результате приставы отправили запрос в регистрирующие органы и выяснили, что у безработного омича есть автомобиль Toyota Corolla. Должнику выставили требование предоставить машину для описи и ареста, но на встречу с приставами мужчина так и не приехал. Автомобиль они нашли рядом с домом, где прописан должник. Там они её арестовали в присутствии понятых. Если омич не погасит долг в течение 10 дней в полном объёме, его автомобиль продадут, а средства, полученные от продажи, пойдут в счёт оплаты долга.

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