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09:56 (мск), источник: АиФ Самара

В Курумоче установили двухметровую инсталляцию к Чемпионату мира по футболу

Проект подготовки к мундиалю входит в число приоритетных для аэропорта Курумоч.

На привокзальной площади Международного аэропорта Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») установлена инсталляция, напоминающая пассажирам о том, что менее чем через год Самаре, как и десяти другим городам России, предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба аэропорта.

Двухметровая инсталляция представляет собой мяч и бутсу, выполненные из материала, напоминающего футбольный газон.

Самарский аэропорт стал первым в России объектом транспортной инфраструктуры, построенным с нуля к Чемпионату мира. По предварительным расчетам, в дни проведения мундиаля, услугами аэропорта воспользуются около 100 тысяч пассажиров. В Самаре пройдут шесть матчей турнира, в том числе ¼ финала.

Традиционно воздушным транспортом прибывает большинство зарубежных гостей города, и именно аэропорт начнет формировать их мнение о Самаре. Подтверждением высокого по мировым меркам уровня обслуживания пассажиров в аэропорту Курумоч стало недавнее получение четырех звезд от авторитетной исследовательской компании Skytrax (Великобритания).

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