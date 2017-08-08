В Курумоче установили двухметровую инсталляцию к Чемпионату мира по футболу

На привокзальной площади Международного аэропорта Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») установлена инсталляция, напоминающая пассажирам о том, что менее чем через год Самаре, как и десяти другим городам России, предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба аэропорта.

Двухметровая инсталляция представляет собой мяч и бутсу, выполненные из материала, напоминающего футбольный газон.

Самарский аэропорт стал первым в России объектом транспортной инфраструктуры, построенным с нуля к Чемпионату мира. По предварительным расчетам, в дни проведения мундиаля, услугами аэропорта воспользуются около 100 тысяч пассажиров. В Самаре пройдут шесть матчей турнира, в том числе ¼ финала.