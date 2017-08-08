Молдову ждут дожди

Так, на севере республики термометры будут показывать от +17C до +20C ночью и от +25C до +28C днем. Минимальные температуры в центре будут от +18C до +21C, а максимальные от +26C до +29C. На юге температура воздуха ночью составит от +19C до +22C, а днем от +27C до +30C.