Американский суд отказался выпустить экс-главу ДЦСС до окончания рассмотрения его дела

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Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.

Федеральный суд Нью-Джерси отклонил ходатайство бывшего директора Дальневосточного центре судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игоря Борбота о признании незаконным решения иммиграционных властей США, отказавшихся выпустить его под залог на период рассмотрения дела о депортации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РАПСИ. В России Борбот разыскивается как фигурант уголовных дел по факту хищения более 4 миллиардов рублей при строительстве судостроительного комплекса «Звезда».

Россиянин прибыл на территорию США в сентябре 2014 года и в апреле 2016 года был задержан сотрудниками иммиграционной службы за нарушение визового режима, выразившегося в превышении срока пребывания в стране. Борбот содержится под стражей, поскольку находится в международном розыске, а в России против него выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления.

«Рассмотрев обстоятельства дела, суд указал, что не обладает юрисдикцией, позволившей бы ему выступить в роли некоей “апелляционной инстанции” по отношению к решениям о содержании или освобождении из-под стражи иностранных лиц, принимаемым иммиграционной службой», — сообщает агентство.

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Суд в Нью-Джерси также нашел необоснованными аргумент Борбота о незаконности возложения на него бремени доказательства того, что он не является лицом, «опасным для общества», каковым его счел иммиграционный суд.

Отклонены были также жалобы Борбота на длительность срока содержания под стражей, поскольку он располагал всеми необходимыми возможностями для оспаривания этого решения иммиграционных властей, которые, в свою очередь, не допустили процессуальных нарушений при его принятии и нескольких пересмотрах дела, проведенных по инициативе гражданина РФ.

Между тем, Генпрокуратура РФ пытается добиться депортации Игоря Борбота. Он и ряд его бывших коллег скрылись за границей и были объявлены в международный розыск, в частности Борбот — по линии Интерпола.

Сам он в 2016 году подал иск к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Соответчиками по иску значатся также генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрей Шишкин.