Американский суд отказался выпустить экс-главу ДЦСС до окончания рассмотрения его дела
Игорь Борбот, разыскиваемый Россией через Интерпол, останется под стражей.
Игорь Борбот, разыскиваемый Россией через Интерпол, останется под стражей.
Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.
Федеральный суд
Россиянин прибыл на территорию США в сентябре 2014 года и в апреле 2016 года был задержан сотрудниками иммиграционной службы за нарушение визового режима, выразившегося в превышении срока пребывания в стране. Борбот содержится под стражей, поскольку находится в международном розыске, а в России против него выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления.
«Рассмотрев обстоятельства дела, суд указал, что не обладает юрисдикцией, позволившей бы ему выступить в роли некоей “апелляционной инстанции” по отношению к решениям о содержании или освобождении
Суд в
Отклонены были также жалобы Борбота на длительность срока содержания под стражей, поскольку он располагал всеми необходимыми возможностями для оспаривания этого решения иммиграционных властей, которые, в свою очередь, не допустили процессуальных нарушений при его принятии и нескольких пересмотрах дела, проведенных по инициативе гражданина РФ.
Между тем, Генпрокуратура РФ пытается добиться депортации Игоря Борбота. Он и ряд его бывших коллег скрылись за границей и были объявлены в международный розыск, в частности Борбот — по линии Интерпола.
Сам он в 2016 году подал иск к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Соответчиками по иску значатся также генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и
Борбот связывает свое преследование в России и задержание в Соединенных Штатах с тем, что он в свое время отказался уступить указанным лицам активы, в частности, долю в учрежденной им в 1994 году «Компании Владивосток девелопмент», которая вложилась в ряд прибыльных проектов и которая оценивалась в 350 миллионов долларов.