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11:17 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Владивостока готовит сюрприз для идущих на экзамен

C 9 августа будет изменен режим и схема работы экзаменационного пункта ГИБДД во Владивостоке, сообщает ИА «Deita.ru».

Теперь каждую среду с 08.00 до 12.00 часов в отделение № 1 принимают только тех, кто записался через сайт Gosuslugi.ru.

Как отмечает ГИБДД, граждане, записавшиеся посредством телефона, не могут воспользоваться скидкой 30% при уплате государственной пошлины.

Скидка в 30% предоставляется только физическим лицам, и только в случае подачи заявления на получение государственной услуги и оплаты государственной пошлины на Gosuslugi.ru.

Общий график работы выглядит следующим образом:

— понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 12.00, с 13.00−17.00 (прием граждан в порядке «Живой очереди»).

— среда с 08.00 до 12.00 (прием граждан, подавших заявление в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг»).

Михаил Грач.

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