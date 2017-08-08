ГИБДД Владивостока готовит сюрприз для идущих на экзамен

Теперь каждую среду с 08.00 до 12.00 часов в отделение № 1 принимают только тех, кто записался через сайт Gosuslugi.ru.

Как отмечает ГИБДД, граждане, записавшиеся посредством телефона, не могут воспользоваться скидкой 30% при уплате государственной пошлины.

Скидка в 30% предоставляется только физическим лицам, и только в случае подачи заявления на получение государственной услуги и оплаты государственной пошлины на Gosuslugi.ru.

Общий график работы выглядит следующим образом:

— понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 12.00, с 13.00−17.00 (прием граждан в порядке «Живой очереди»).

— среда с 08.00 до 12.00 (прием граждан, подавших заявление в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг»).