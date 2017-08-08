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10:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Жителей Казани приглашают принять участие в опросе по новой транспортной схеме

(Город Казань KZN.RU, 8 августа). Жителей Казани приглашают принять участие в опросе, который проводится в рамках разработки новой маршрутной сети пассажирского транспорта города до 2023 года.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ответить на вопросы о работе городского общественного транспорта и оставить свои пожелания по оптимизации маршрутной сети казанцы могут на сайте Комитета по траспорту.

Напомним, о разработке новой маршрутной сети на деловом понедельнике сообщил председатель комитета Айдар Абдулхаков. Конкурс на разработку новой схемы был объявлен 31 мая текущего года. Всего на конкурс подано 7 заявок, которые оценивались по нескольким параметрам. В результате наибольшее количество баллов набрала московская организация «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» — НИИАТ.

По техническому заданию работа будет выполняться в несколько этапов в течение пяти месяцев. Сдача проекта запланирована на декабрь текущего года, после чего работа отправится на экспертизу, которую будут проводить эксперты с мировым именем.

Стоит отметить, что новая схема маршрутной сети будет обсуждаться и с жителями города. Предложения принимаются не только на транспортном сайте города, но и в Комитете по транспорту, на официальном портале Мэрии Казани и по телефону горячей линии (843) 275−30−50. Все пожелания горожан будут направлены в адрес НИИАТ.

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