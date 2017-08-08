Здание автовокзала в Лысково Нижегородской области возвращено в муниципальную собственность по иску прокуратуры
Здание автовокзала в городе Лысково Нижегородской области возвращено в муниципальную собственность по иску прокуратуры. Об этом сообщает
Здание автовокзала в городе Лысково Нижегородской области возвращено в муниципальную собственность по иску прокуратуры. Об этом сообщает
Согласно информации, прокуратура установила, что указанное нежилое здание являлось муниципальной собственностью и принадлежало на праве хозяйственного ведения местному пассажирскому автотранспортному предприятию. В январе 2017 года предприятие продало здание коммерческой организации за 3,5 млн рублей.
При этом, по заключению прокуратуры, продажа «повлекла невозможность осуществления унитарным предприятием уставной деятельности, предусматривающей перевозку пассажиров». В связи с этим прокуратурой направлен иск о признании договора
31 июля 2017 года арбитражный суд Нижегородской области обязал коммерческую организацию возвратить полученное по договору здание автовокзала.