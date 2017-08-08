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10:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Здание автовокзала в Лысково Нижегородской области возвращено в муниципальную собственность по иску прокуратуры

Здание автовокзала в городе Лысково Нижегородской области возвращено в муниципальную собственность по иску прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 8 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, прокуратура установила, что указанное нежилое здание являлось муниципальной собственностью и принадлежало на праве хозяйственного ведения местному пассажирскому автотранспортному предприятию. В январе 2017 года предприятие продало здание коммерческой организации за 3,5 млн рублей.

При этом, по заключению прокуратуры, продажа «повлекла невозможность осуществления унитарным предприятием уставной деятельности, предусматривающей перевозку пассажиров». В связи с этим прокуратурой направлен иск о признании договора купли-продажи недействительным.

31 июля 2017 года арбитражный суд Нижегородской области обязал коммерческую организацию возвратить полученное по договору здание автовокзала.

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