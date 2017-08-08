Власти Уфы решили увеличить количество видеокамер
По мнению Ирека Ялалова, только такие меры помогут в борьбе с вандалами.
По мнению Ирека Ялалова, только такие меры помогут в борьбе с вандалами.
Уфимские власти продолжают войну с вандалами. Каждый год на ремонт уходит по несколько миллионов рублей. Для городского бюджета такие расходы весьма внушительны и мэрия планирует решить эту проблему при помощи камер.
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Ранее мэр Уфы призвал обратиться к опыту других городов и муниципалитетов в вопросах благоустройства территорий. По мнению градоначальника, опыт совместного финансирования проектов с местными жителями вполне перспективен.