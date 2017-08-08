Власти Уфы решили увеличить количество видеокамер

Источник: Комсомольская правда

Уфимские власти продолжают войну с вандалами. Каждый год на ремонт уходит по несколько миллионов рублей. Для городского бюджета такие расходы весьма внушительны и мэрия планирует решить эту проблему при помощи камер.

— Сейчас ставят по две-три камеры, чисто для вида. Для галочки. Надо больше камер, чтобы были реальные результаты. Город должен знать своих «героев» в лицо. Ну или в спину. Никакой пропагандой эту проблему не решить — только штрафы, — заявил глава уфимской администрации Ирек Ялалов.