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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Уфы решили увеличить количество видеокамер

По мнению Ирека Ялалова, только такие меры помогут в борьбе с вандалами.

Источник: Комсомольская правда

Уфимские власти продолжают войну с вандалами. Каждый год на ремонт уходит по несколько миллионов рублей. Для городского бюджета такие расходы весьма внушительны и мэрия планирует решить эту проблему при помощи камер.

— Сейчас ставят по две-три камеры, чисто для вида. Для галочки. Надо больше камер, чтобы были реальные результаты. Город должен знать своих «героев» в лицо. Ну или в спину. Никакой пропагандой эту проблему не решить — только штрафы, — заявил глава уфимской администрации Ирек Ялалов.

Ранее мэр Уфы призвал обратиться к опыту других городов и муниципалитетов в вопросах благоустройства территорий. По мнению градоначальника, опыт совместного финансирования проектов с местными жителями вполне перспективен.

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