Элитные автомобили Тохтара Тулешова выставлены на аукцион
Имущество опального олигарха Тулешова начали выставлять на торги, передает motor.kz.
Имущество опального олигарха Тулешова начали выставлять на торги, передает motor.kz.
Как сообщают СМИ, приговором суда в ноябре 2016 года у Тохтара Тулешова конфисковали 26 автомобилей. Однако, часть из них уже передана на баланс государственных учреждений, в основном большие черные внедорожники Chevrolet Tahoe/Suburban и автомобили Toyota.
«Обычно, через специальную площадку конфискованные автомобили передают на баланс государственных и юридических лиц. В случае если из госучреждений или юридических лиц никто не заинтересовался данными автомобилями, их предлагают всем желающим. Понятное дело, что весь “неликвид” попал на торги», — сообщает издание.
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Продать в Казахстане 12-летний Phantom с российской регистрацией шансы не велики, тем не менее его оценили в 40 млн 150 тыс тенге.
Стартовая цена на Bentley Continental GT 2006 года тоже высоковата — 13 млн 703 тыс тенге. На рынке такие автомобили стоят 10−11 млн. Еще не понятно в каком состоянии конфискованное купе.
Оценочная стоимость внедорожника 2006 GMC Yukon XL Denali — 6 млн 527 тыс енге. И вряд ли бы он попал на торги, если бы не любимый многими американцами цвет «бургунди». Сложно представить себе наших силовиков и чиновников в автомобиле такого цвета.
Ну, а желтый «суперкар» GTO с правым рулем и шильдиками Ferrari стартует от 1 млн 83 тыс тенге.
Торги по этим лотам состоятся уже сегодня, 8 августа 2017 года, на