На Дворцовую площадь приедут танки, «Буки», «Грады»

Источник: Комсомольская правда

Сто пятьдесят лет отметит 22 августа Западный военный округ. В честь юбилея на Дворцовой площади выставять военную технику, которая состоит на вооружении этих войск.

Горожане и гости Северной столицы увидят зенитно-ракетный комплекс «Бук», реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровую гаубицу Д-30, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», модернизированный танк Т-72Б3 и другую технику. Всего — 17 единиц вооружения.

А в два часа дня на Дворцовой начнется праздничный концерт. Его откроют показательные выступления солдат роты почетного караула ЗВО. Затем на сцену выйдут Елена Ваенга, группа «Челси», Василий Герелло, Методие Бужор, Академический ансамбль песни и пляски им. Александро, пишет ФАН.

Завершится праздник показательными выступлениями пилотажной группы «Соколы России». В небе над Дворцовой «Соколы» покажут фигуры высшего пилотажа.

Кроме того отмечается, что в течение дня на Дворцовой пройдет интерактивный костюмированный показ различных периодов развития ЗВО.