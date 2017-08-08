На Дворцовую площадь приедут танки, «Буки», «Грады»
Так ЗВО отметит свой юбилей.
Так ЗВО отметит свой юбилей.
Сто пятьдесят лет отметит 22 августа Западный военный округ. В честь юбилея на Дворцовой площади выставять военную технику, которая состоит на вооружении этих войск.
Горожане и гости Северной столицы увидят
А в два часа дня на Дворцовой начнется праздничный концерт. Его откроют показательные выступления солдат роты почетного караула ЗВО. Затем на сцену выйдут Елена Ваенга, группа «Челси», Василий Герелло, Методие Бужор, Академический ансамбль песни и пляски им. Александро, пишет ФАН.
Кроме того отмечается, что в течение дня на Дворцовой пройдет интерактивный костюмированный показ различных периодов развития ЗВО.