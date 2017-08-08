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10:29 (мск), источник: РИА Новости

В Прибайкальском нацпарке обновят инфраструктуру

В Прибайкальском национальном парке в этом году запустят пять проектов по обновлению инфраструктуры. Общая стоимость работ составит 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В Прибайкальском национальном парке в этом году запустят пять проектов по обновлению инфраструктуры. Общая стоимость работ составит 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Источник: РИА "Новости"

На самых популярных маршрутах нацпарка появятся информационные пункты, где можно будет получить всю необходимую информацию о посещении особо охраняемой природной территории. Речь идет о тропах «Листвянка — Большие Коты», «Темная Падь — Старая Ангасолка», а также «Хужир — мыс Хобой» на острове Ольхон.

Кроме того, в Тажеранских степях запланировано создание визит-центра, посвященного уникальным реликтовым степям Прибайкалья и местному историко-культурному наследию, а на мысе Хобой благоустроят экологическую тропу, которая позволит сохранить растительность мыса от вытаптывания.

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