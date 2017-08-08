В Прибайкальском нацпарке обновят инфраструктуру

В Прибайкальском национальном парке в этом году запустят пять проектов по обновлению инфраструктуры. Общая стоимость работ составит 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В Прибайкальском национальном парке в этом году запустят пять проектов по обновлению инфраструктуры. Общая стоимость работ составит 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».