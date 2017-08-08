В Прибайкальском нацпарке обновят инфраструктуру
В Прибайкальском национальном парке в этом году запустят пять проектов по обновлению инфраструктуры. Общая стоимость работ составит 36 миллионов рублей, сообщает
В Прибайкальском национальном парке в этом году запустят пять проектов по обновлению инфраструктуры. Общая стоимость работ составит 36 миллионов рублей, сообщает
На самых популярных маршрутах нацпарка появятся информационные пункты, где можно будет получить всю необходимую информацию о посещении особо охраняемой природной территории. Речь идет о тропах «Листвянка — Большие Коты», «Темная Падь — Старая Ангасолка», а также «Хужир — мыс Хобой» на острове Ольхон.
Кроме того, в Тажеранских степях запланировано создание