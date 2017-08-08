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11:17 (мск), источник: Новости Перми

В Мотовилихинском районе в июле родились пять пар двойняшек

Несмотря на то, что лидером по числу двое в прошлом месяце стала Мотовилиха, в Ленинском районе было зарегистрировано рождение двух троен.

В июле 2017 года в Перми родились 1427 детей, что на 7,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В прошлом месяце зарегистрировано рождение 703 мальчиков и 724 девочек.

Кроме того, в июле на свет появилась 21 пара двойняшек. Лидером стал Мотовилихинский район. Здесь родились пять пар близнецов. В Свердловском- четыре, в Орджоникидзевском и Индустриальном районах — по три, в Ленинском, Кировском, Дзержинском районах — по две. В Ленинском районе зарегистрировано рождение двух троен, информирует администрация Перми.

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