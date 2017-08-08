Каким ростовчане увидели лунное затмение 7 августа 2017 года?

Вечером 7 августа 2017 года жители Ростовской области, (как и другие россияне) стали свидетелями частного затмения спутника Земли — Луны.

Это астрономическое явление началось примерно в 20 часов 24 минуты и продлилось до 22 часов 19 минут по московскому времени. Лучше всего его можно было видеть, даже невооруженным глазом, в 21:20.

Небесный диск на четверть оказался в северной части земной тени и выглядел, как яблоко, «надкусанное» снизу.

Как сообщают специалисты, затмения происходят, когда свет одного астрономического объекта полностью или частично закрыт от нас другим объектом.

При лунных затмениях земная тень падает на Луну, не позволяя Солнцу полностью освещать лунную поверхность. Если Луна попадает в тень Земли только частично, наблюдается частное затмение, как и было в этот раз.

Ростовчане видели, как чёткая тёмная область «захватила» поверхность Луны снизу. Остальная поверхность спутника потемнела и должна была покраснеть.

Астрономы объясняют этот эффект тем, что соседнюю планету освещают рассеянные и преломленные в земной атмосфере солнечные лучи. Причём красные лучи проходят сквозь воздух лучше голубых (по этой же причине Солнце у горизонта красное). Но в этот раз «красной» Луны на Дону не наблюдали.

Лунное затмение — достаточно частое шоу в небесном «театре теней»: в год случается от двух до пяти таких астрономических событий. В 2017 году аналогичное явление (частное затмение) можно было наблюдать 11 февраля.

А вот ближайшие полные затмения Луны ожидаются 31 января 2018 года и 27 июля 2018 года.

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