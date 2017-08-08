В регионе начали принимать заявления на сентябрьские ЕГЭ
Госэкзамены в сентябрьские сроки будут проведены по двум предметам — математике базового уровня и русскому языку.
Госэкзамены в сентябрьские сроки будут проведены по двум предметам — математике базового уровня и русскому языку.
Принять участие в экзаменах имеют право учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.
Подать заявление можно до 21 августа включительно. Выпускники могут сделать это в своих образовательных организациях.
На 5 сентября намечен экзамен по русскому языку, на 8 сентября — математика базового уровня и ГВЭ по математике; 16 сентября — русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике.