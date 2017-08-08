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11:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург первым в России подготовил тренировочные площадки ЧМ-2018

Власти приводили в порядок три объекта.

Екатеринбург стал первым городом в России, который полностью подготовил тренировочные площадки к ЧМ-2018. Об этом заявил замглавы администрации Алексей Белышев, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Чиновникам необходимо было привести в порядок три объекта — «Калининец», «Урал» и «Химмаш». Четвертый — СК «СКБ-Банк Арена» («Уралмаш») — полностью соответствовал требованиям.

«Подготовка к ЧМ включает в себя еще и строительство травмпункта при ЦГБ № 2. Он также будет построен. Также необходимо закончить реконструкцию улично-дорожной сети. На данный момент график выдерживается. Есть основания полагать, что объекты будут сданы в срок», — пояснил Белышев.

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