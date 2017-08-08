Екатеринбург первым в России подготовил тренировочные площадки ЧМ-2018
Власти приводили в порядок три объекта.
Власти приводили в порядок три объекта.
Екатеринбург стал первым городом в России, который полностью подготовил тренировочные площадки к ЧМ-2018. Об этом заявил замглавы администрации Алексей Белышев, сообщили «Уралинформбюро» в
Чиновникам необходимо было привести в порядок три объекта — «Калининец», «Урал» и «Химмаш». Четвертый — СК «СКБ-Банк Арена» («Уралмаш») — полностью соответствовал требованиям.
«Подготовка к ЧМ включает в себя еще и строительство травмпункта при ЦГБ № 2. Он также будет построен. Также необходимо закончить реконструкцию