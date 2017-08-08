Южный Урал стал пилотным регионом по формированию масштабного волонтерского движения
Эксперты признали, что Челябинская область имеет лучшую практику для осуществления этого проекта.
Эксперты признали, что Челябинская область имеет лучшую практику для осуществления этого проекта.
Челябинская область станет одной из первых среди 15-ти пилотных площадок для развития добровольчества в России — опорной организацией для этого проекта стала Автономная некоммерческая организация «Ассоциация волонтеров Южного Урала», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В соответствии с концепцией проекта, центры поддержки будут оказывать консультационную, организационную, имущественную,
Помимо этого, планируется взаимодействие с представительными и избирательными органами власти.
АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» ведет свою деятельность в течение двух лет. За это время организация показала хороший результат работы. Так, южноуральские волонтеры помогали в проведении различных спортивных чемпионатах, в том числе международного уровня, которые проходили на территории региона. Также они принимали активное участие в организации форума «УТРО» и других масштабных мероприятиях.