Южный Урал стал пилотным регионом по формированию масштабного волонтерского движения

Источник: dostup1.ru

Челябинская область станет одной из первых среди 15-ти пилотных площадок для развития добровольчества в России — опорной организацией для этого проекта стала Автономная некоммерческая организация «Ассоциация волонтеров Южного Урала», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования и науки.

В соответствии с концепцией проекта, центры поддержки будут оказывать консультационную, организационную, имущественную, материально-техническую, информационную и методическую поддержку. На данный момент Ассоциация волонтерских центров формирует всероссийскую сеть центров, которые организовывают взаимодействие добровольческих сообществ с региональными органами власти, ключевыми партнерами и федеральными структурами.

На данном этапе для эффективной работы ресурсного центра Челябинской области будет создан коворкинг-центр, где и будет проходить обучение волонтеров.

Помимо этого, планируется взаимодействие с представительными и избирательными органами власти.