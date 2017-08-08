Газон для «Самара Арены» привезут из Италии

На прошлой неделе рабочие завершили важнейший этап строительства стадиона «Самара Арена» — завершили монтаж купола. Теперь они приступили к не менее значимому этапу — обустройству футбольного поля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас готовится основание поля. В частности, демонтируются и вывозятся 600 железобетонных плит, которые покрывали поле во время монтажа металлоконструкций купола.

«Временные рамки жесткие. Но я уверен, что даже в самых сложных условиях наши строители с задачей справятся, — отметил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. — У нас есть решение, что это будет рулонный газон, итальянский, очень качественный. Мы привезем рулоны с готовым дерном и травой и уложим его на основание поля. Поле через каждые два сантиметра прошьют специальными нитями, эта методика применяется на многих полях в Европе, в Бразилии. Самое главное — сохранить это поле в должной спортивной форме на следующий год».

Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола — они выполнены на треть. Ведется отделка внутренних помещений: стяжка пола (33%), штукатурка (85%) и шпатлевка стен (70%), монтаж напольной плитки (65%), монтаж плитки на стены (32%), шлифовка бетонных полов (17%). Монтаж внутренних и наружных витражей выполнен на 94%, монтаж дверей — на 74%.

Также активно проводятся работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории.