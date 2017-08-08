Газон для «Самара Арены» привезут из Италии
Активно проводятся работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории.
Активно проводятся работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории.
На прошлой неделе рабочие завершили важнейший этап строительства стадиона «Самара Арена» — завершили монтаж купола. Теперь они приступили к не менее значимому этапу — обустройству футбольного поля, сообщает
Сейчас готовится основание поля. В частности, демонтируются и вывозятся 600 железобетонных плит, которые покрывали поле во время монтажа металлоконструкций купола.
«Временные рамки жесткие. Но я уверен, что даже в самых сложных условиях наши строители с задачей справятся, — отметил
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола — они выполнены на треть. Ведется отделка внутренних помещений: стяжка пола (33%), штукатурка (85%) и шпатлевка стен (70%), монтаж напольной плитки (65%), монтаж плитки на стены (32%), шлифовка бетонных полов (17%). Монтаж внутренних и наружных витражей выполнен на 94%, монтаж дверей — на 74%.
Также активно проводятся работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории.
«Здесь будет не только