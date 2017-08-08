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11:56 (мск), источник: АиФ Иркутск

Электронную очередь на паром предлагает ввести мэр Ольхонского района

Электронная очередь может помочь перераспределению пассажиропотока на остров.

Мэр Ольхонского района Иркутской области Андрей Тыхеев выступил с инициативой введения электронной очереди на паром, который соединяет остров Ольхон на Байкале с большой землей. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ситуация вокруг парома обостряется ежегодно в пик туристической активности. Неделей ранее настоящий транспортный коллапс случился из-за выхода из строя нового паромного судна «Семен Батагаев». Из-за этого очередь машин, выезжавших с острова составила не менее 700. Люди провели в ожидании переправы в среднем по 12 часов и ночевали прямо в машинах.

По мнению мэра Тыхеева, введение электронной очереди позволит перераспределить пассажиропоток:

«Благодаря электронной очереди на переправе перестал бы скапливаться “караван” машин. Кроме того, заранее зная о пробках на переправе, туристы могли бы выбирать другие места отдыха на побережье. Увеличение числа паромов не даст положительного результата — для этого не приспособлены причальные сооружения», — прокомментировал Андрей Тыхеев.

Также стоит отметить, что самый пик перевозок приходится на июль и август, в остальные месяцы переправа справляется с пассажиропотоком без каких-либо сложностей.

Кроме прочего Тыхеев предложил ввести в иркутской области и Бурятии туристический сбор, который бы позволил направлять средства на обустройство местности.

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