Электронную очередь на паром предлагает ввести мэр Ольхонского района
Электронная очередь может помочь перераспределению пассажиропотока на остров.
Электронная очередь может помочь перераспределению пассажиропотока на остров.
Мэр Ольхонского района Иркутской области Андрей Тыхеев выступил с инициативой введения электронной очереди на паром, который соединяет остров Ольхон на Байкале с большой землей. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, ситуация вокруг парома обостряется ежегодно в пик туристической активности. Неделей ранее настоящий транспортный коллапс случился
По мнению мэра Тыхеева, введение электронной очереди позволит перераспределить пассажиропоток:
«Благодаря электронной очереди на переправе перестал бы скапливаться “караван” машин. Кроме того, заранее зная о пробках на переправе, туристы могли бы выбирать другие места отдыха на побережье. Увеличение числа паромов не даст положительного результата — для этого не приспособлены причальные сооружения», — прокомментировал Андрей Тыхеев.
Также стоит отметить, что самый пик перевозок приходится на июль и август, в остальные месяцы переправа справляется с пассажиропотоком без
Кроме прочего Тыхеев предложил ввести в иркутской области и Бурятии туристический сбор, который бы позволил направлять средства на обустройство местности.