Электронную очередь на паром предлагает ввести мэр Ольхонского района

Мэр Ольхонского района Иркутской области Андрей Тыхеев выступил с инициативой введения электронной очереди на паром, который соединяет остров Ольхон на Байкале с большой землей. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ситуация вокруг парома обостряется ежегодно в пик туристической активности. Неделей ранее настоящий транспортный коллапс случился из-за выхода из строя нового паромного судна «Семен Батагаев». Из-за этого очередь машин, выезжавших с острова составила не менее 700. Люди провели в ожидании переправы в среднем по 12 часов и ночевали прямо в машинах.

По мнению мэра Тыхеева, введение электронной очереди позволит перераспределить пассажиропоток:

«Благодаря электронной очереди на переправе перестал бы скапливаться “караван” машин. Кроме того, заранее зная о пробках на переправе, туристы могли бы выбирать другие места отдыха на побережье. Увеличение числа паромов не даст положительного результата — для этого не приспособлены причальные сооружения», — прокомментировал Андрей Тыхеев.

Также стоит отметить, что самый пик перевозок приходится на июль и август, в остальные месяцы переправа справляется с пассажиропотоком без каких-либо сложностей.