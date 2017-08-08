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12:43 (мск), источник: РИА Крым

Строители нового аэропорта Симферополя возвели фасады и кровли служебно-технических зданий

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости (Крым). На строительной площадке нового терминала аэропорта «Симферополь» полностью завершен монтаж фасадов и кровли технологического здания, здания государственных и контрольных органов, склада и ремонта техники, а также производственно-бытового здания и кинологического комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день также установлен каркас автозаправочного комплекса и резервуары для хранения топлива. Кроме того, установлены блочные комплексы трансформаторных подстанций и дизельных электростанций. Общая площадь сооружений составляет более 20 тысяч квадратных метров.

«Сегодня в финальной стадии находятся работы по устройству внутриплощадочных сетей инженерного обеспечения зданий. Внутри всех помещений начата установка общеобменной вентиляции и электрических сетей», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, в технологическом здании разместятся центральная диспетчерская аэропорта, кабинеты предрейсового медицинского осмотра экипажей воздушных судов, служба авиационной безопасности и служба организации пассажирских перевозок.

Здание государственных и контрольных органов предусмотрено для работы сотрудников линейного управления МВД, пограничной и таможенной служб.

Производственно-бытовое здание предназначено для сотрудников службы электросветотехнического обеспечения полетов, службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения, службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов и комплекса наземного обслуживания полетов.

Первый этаж здания будет отведен под мастерские и складские помещения, которые обеспечивают эксплуатационное содержание нового терминала.

Гаражи, склад тяжелой аэродромной техники, мастерские и мойка для спецтранспорта будут расположены в здании склада и ремонта техники. Размещение всех этих помещений под одной крышей позволит обеспечить удобство и высокий уровень производственного и бытового комфорта персоналу служб.

Также вблизи нового терминала строится кинологический комплекс, предназначенный для размещения служебно-розыскных собак кинологических подразделений полиции, службы авиационной безопасности аэропорта и таможни.

По словам генерального директора Международного аэропорта «Симферополь» Евгения Плаксина, при проектировании зданий главный акцент был сделан на условиях труда сотрудников.

«Ключевыми факторами стали высокий уровень комфорта и современные технологии. Размещение зданий возле нового терминала аэропорта позволяет оптимизировать рабочий процесс и как следствие, снизить производственные издержки, и улучшить качество обслуживания пассажиров», — отметил он.

Генеральный директор компании-подрядчика — ООО «Альфа Констракшн» — Игорь Набойченко сообщил, что на данный момент выполнено 85% работ по обустройству кровли здания терминала. На 50% выполнено остекление криволинейных фасадов здания.

«Также ведется монтаж внутренних инженерных сетей на трех этажах терминала и “черновая” отделка — стяжка пола и штукатурные работы. На объекте постоянно задействовано более 1735 человек и 100 единиц техники», — добавил Набойченко.

После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тысяч квадратных метров, пропускная способность аэропорта возрастет до 3650 пассажиров в час. Аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров в год.

В новом терминале будут работать 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрено 16 эскалаторов и 28 лифтов. При этом потребность пассажиров в вертикальном транспорте практически на 100% обеспечена только эскалаторами.

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