Свердловский минстрой утвердил план реконструкции Макаровского моста

Согласно документу, реконструкция моста будет проводиться в три этапа, что позволит расширить его до шести полос движения. При этом улицу Гражданскую пустят под Макаровским мостом и свяжут с улицей Никонова.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», работы по реконструкции моста уже начались, для их проведения была осушена часть Городского пруда. В свою, очередь мэрия предупредила горожан, что на время ремонта больших ограничений движения транспорта не предвидится.