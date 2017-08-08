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12:00 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловский минстрой утвердил план реконструкции Макаровского моста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа, ИА УралПолит.Ru. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило план реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге и межевания прилегающей к нему территории.

Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

«Утвердить проект планировки линейного объекта (улично-дорожная сеть), ограниченного ориентирами: улица Бориса Ельцина — улица Набережная Рабочей Молодёжи — река Исеть (Городской пруд) — улица Гражданская — улица Некрасова — улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок Красный», — говорится в приказе, подписанном министром строительства Михаилом Волковым.

Согласно документу, реконструкция моста будет проводиться в три этапа, что позволит расширить его до шести полос движения. При этом улицу Гражданскую пустят под Макаровским мостом и свяжут с улицей Никонова.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», работы по реконструкции моста уже начались, для их проведения была осушена часть Городского пруда. В свою, очередь мэрия предупредила горожан, что на время ремонта больших ограничений движения транспорта не предвидится.

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