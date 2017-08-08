Свердловский минстрой утвердил план реконструкции Макаровского моста

Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
«Утвердить проект планировки линейного объекта (улично-дорожная сеть), ограниченного ориентирами: улица Бориса Ельцина — улица Набережная Рабочей Молодёжи — река Исеть (Городской пруд) — улица Гражданская — улица Некрасова — улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок Красный», — говорится в приказе, подписанном министром строительства Михаилом Волковым.
Согласно документу, реконструкция моста будет проводиться в три этапа, что позволит расширить его до шести полос движения. При этом улицу Гражданскую пустят под Макаровским мостом и свяжут с улицей Никонова.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», работы по реконструкции моста уже начались, для их проведения была осушена часть Городского пруда. В свою, очередь мэрия предупредила горожан, что на время ремонта больших ограничений движения транспорта не предвидится.