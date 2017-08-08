Транспортные карты в Ростове начнут продавать в газетных киосках
В ближайшее время в Ростове приобрести карты можно будет в киосках «РосДонПечати», сообщили в
В ближайшее время в Ростове приобрести карты можно будет в киосках «РосДонПечати», сообщили в
Перечень адресов, где начнут продавать карты, будет опубликован на сайте агентства и в группе на Facebook.
Напомним, ранее приобрести транспортные карты можно было только в офисе оператора безналичной системы оплаты проезда. Как говорится в сообщении, в конце июля после информации о вводе дифференцированного тарифа в общественном транспорте Ростова, число желающих приобрести карты значительно увеличилось: с 25 июля по 7 августа было продано 7595 карт.
«По нашей оценке, наиболее популярными были временные отрезки с 8:00 до 10:00 и с 12:00 до 14:00. Среднее время ожидания покупки карты в указанное время составило не более шести минут, в остальное время — не более трех минут. Для повышения оперативности и комфорта обслуживания нами была установлена дополнительная касса с возможностью оплаты банковской картой, увеличено количество специалистов инфоцентра», — сообщили в
Напомним, подорожать проезд в общественном транспорте Ростова должен в течение августа.