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11:37 (мск), источник: Городской репортер

Транспортные карты в Ростове начнут продавать в газетных киосках

В ближайшее время в Ростове приобрести карты можно будет в киосках «РосДонПечати», сообщили в пресс-службе Агентства развития платежных систем.

Перечень адресов, где начнут продавать карты, будет опубликован на сайте агентства и в группе на Facebook.

Напомним, ранее приобрести транспортные карты можно было только в офисе оператора безналичной системы оплаты проезда. Как говорится в сообщении, в конце июля после информации о вводе дифференцированного тарифа в общественном транспорте Ростова, число желающих приобрести карты значительно увеличилось: с 25 июля по 7 августа было продано 7595 карт.

«По нашей оценке, наиболее популярными были временные отрезки с 8:00 до 10:00 и с 12:00 до 14:00. Среднее время ожидания покупки карты в указанное время составило не более шести минут, в остальное время — не более трех минут. Для повышения оперативности и комфорта обслуживания нами была установлена дополнительная касса с возможностью оплаты банковской картой, увеличено количество специалистов инфоцентра», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, подорожать проезд в общественном транспорте Ростова должен в течение августа.

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