Транспортные карты в Ростове начнут продавать в газетных киосках

Напомним, ранее приобрести транспортные карты можно было только в офисе оператора безналичной системы оплаты проезда. Как говорится в сообщении, в конце июля после информации о вводе дифференцированного тарифа в общественном транспорте Ростова, число желающих приобрести карты значительно увеличилось: с 25 июля по 7 августа было продано 7595 карт.

«По нашей оценке, наиболее популярными были временные отрезки с 8:00 до 10:00 и с 12:00 до 14:00. Среднее время ожидания покупки карты в указанное время составило не более шести минут, в остальное время — не более трех минут. Для повышения оперативности и комфорта обслуживания нами была установлена дополнительная касса с возможностью оплаты банковской картой, увеличено количество специалистов инфоцентра», — сообщили в пресс-службе.