Воспитатели детсадов в Иркутской области получат защиту

По словам председательством заместителя секретаря ИРО ЕР по проектной работе Ирины Синцовой, региональное отделение займётся изучением и распространением положительного опыта дошкольного образования. «Перемены, которые происходят в обществе, заставляют родителей быть очень требовательными, и, выбирая детсад, тщательно его изучают, интересуются, какая программа реализуется в дошкольном образовательном учреждении, какое в нём приоритетное направление: художественно-эстетическое, физическое или робототехника. Хорошее образование стало инвестицией в будущее, залогом успешной карьеры», — отметила Ирина Синцова.

Валентина Сушицкая считает, что общественная организация «Воспитатели России» в регионе нужна для того, чтобы педагог-воспитатель знал, куда пойти в случае необходимости, где ему помогут и защитят. «Хотелось бы возродить институт наставничества, чтобы была площадка для обменена передовым педагогическим опытом, где молодые специалисты могли прослушать лекции, обсудить новые проекты, идеи.

Воспитатель — это ключевая фигура в образовании. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы личности человека, его физическое и интеллектуальное здоровье. Все зависит от того, какой человек находится рядом, — считает Валентина Сушицкая. — Сегодня родители зарабатывают деньги, занимаются бытом и меньше внимания уделяют ребёнку. Утрачен традиционный уклад жизни, когда несколько поколений жили под одной крышей, передавая опыт жизни из поколения в поколение. Эту нишу должен заполнить воспитатель.