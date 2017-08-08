До 1 октября южноуральские льготники должны выбрать между соцпакетом и деньгами
Тем, кто ранее такой выбор уже сделал и не изменил своего решения на 2018 год, вновь обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Тем, кто ранее такой выбор уже сделал и не изменил своего решения на 2018 год, вновь обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
До 1 октября 2017 года южноуральские федеральные льготники должны сделать выбор: получать в 2018 году набор социальных услуг в натуральной форме или отказаться от него в пользу денежной компенсации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Тем, кто ранее такой выбор уже сделал и не изменил своего решения на следующий год, вновь обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Отметим, что стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется государством. С 1 февраля 2017 года его стоимость составляет 1 048 рублей 97 копеек в месяц, из них:
— обеспечение необходимыми медикаментами — 807 рублей;
— предоставление путевки на
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 116 рублей.
Любую из этих частей федеральный льготник по своему желанию может получать в натуральном виде или в денежном выражении.
Если гражданин изменил решение или же у него только сейчас появилось право на получение соцпакета, то до 1 октября текущего года он может обратиться с заявлением об отказе (возобновлении, предоставлении) набора социальных услуг (социальной услуги):
— в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства;
— через МФЦ;
— через