Биосферный резерват из нескольких зон создадут на Южном Урале

Биосферный резерват планируют создать на основе национального парка «Таганай», сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Проект предусматривает создание нескольких зон. «Ядро» включит в себя заповедные места «Таганая». Вокруг разместится «буферная зона», куда войдут остальная часть национального парка, Аршинский государственный природный заказник и озеро Тургояк. К этим территориям будет примыкать «зона сотрудничества» — населённые пункты, жителям которых предложат развивать рекреационную и туристическую инфраструктуру. При этом любая другая хозяйственная деятельность, не связанная с устойчивым развитием биосферного резервата в зоне сотрудничества ограничиваться не будет.

«Это прежде всего имиджевый проект. Мы готовим заявку в ЮНЕСКО, которая предоставляет статус биосферного резервата. Программа МАБ “человек и биосфера” создана 40 лет назад. Она придумана для территорий, которые активно используются в хозяйственной деятельности и на этих территориях есть уникальные природные объекты. Челябинская область как раз тот регион, который идеально подходит под эту программу», — отмечает директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.