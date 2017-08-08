Биосферный резерват из нескольких зон создадут на Южном Урале
Основой нового заповедника станет национальный парк «Таганай».
Основой нового заповедника станет национальный парк «Таганай».
Биосферный резерват планируют создать на основе национального парка «Таганай», сообщают в
Проект предусматривает создание нескольких зон. «Ядро» включит в себя заповедные места «Таганая». Вокруг разместится «буферная зона», куда войдут остальная часть национального парка, Аршинский государственный природный заказник и озеро Тургояк. К этим территориям будет примыкать «зона сотрудничества» — населённые пункты, жителям которых предложат развивать рекреационную и туристическую инфраструктуру. При этом любая другая хозяйственная деятельность, не связанная с устойчивым развитием биосферного резервата в зоне сотрудничества ограничиваться не будет.
«Это прежде всего имиджевый проект. Мы готовим заявку в ЮНЕСКО, которая предоставляет статус биосферного резервата. Программа МАБ “человек и биосфера” создана 40 лет назад. Она придумана для территорий, которые активно используются в хозяйственной деятельности и на этих территориях есть уникальные природные объекты. Челябинская область как раз тот регион, который идеально подходит под эту программу», — отмечает директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.
Напомним, в Челябинской области также планируют создать ещё один национальный парк недалеко от